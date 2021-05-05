Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В поединке 25-го тура украинской Премьер-лиги Александрия потерпела домашнее поражение от Колоса.

Подопечные Руслана Костышина отправили в ворота александрийцев два безответных мяча, авторами которых стали Петров и Ориховский, и записали в свой актив три набранных очка.

Таким образом, Колос точно не опустится ниже пятого места, позволяющего в следующем сезоне сыграть в квалификации Лиги конференций.

Видео голов и обзор матча:

Александрия — Колос 0:2

Голы: Петров, 42 (пен.), Ориховский, 57

Александрия: Билык, Дришлюк (Бондаренко 62), Мельник, Бабогло, Стецков, Мирошниченко, Глоба (Вантух 46), Шастал (Новиков 62), Гречишкин, Банада, Устименко (Ковалец 46)

Колос: Волынец, Петров, Лысенко (Исаенко 86), Антюх (Хлебас 72), Гавриш, Милько (Задоя 81), Кравченко, Золотов, Ореховский (Новак 81), Ильин, Богданов

Предупреждения: Шастал, Дришлюк, Устименко, Стецков, Банада — Милько, Богданов