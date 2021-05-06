Украина

Мирча Луческу смотрит в сторону приглашения очередного игрока из Южной Америки в УПЛ.

Согласно данным портала Calciomercato.it, киевское Динамо проявляет интерес к нападающему бразильского Атлетико Паранаэнсе Ренато Кайзеру.

25-летний исполнитель может занять любую из позиций по всей ширине атаки, а за время своей непродолжительной профессиональной карьеры сменил уже 11 клубов внутри родной страны.

С момента перехода в Атлетико Паранаэнсе в конце сентября 2020-го года, Кайзер отличился девятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами в 32-х матчах.

Всего же, на профессиональном уровне, на его счету уже 91 матч, в которых футболист совершил 22 результативных удара и отличился шестью голевыми передачами.

Трансферный портал Transfermarkt оценивает данного исполнителя, срок контракта которого завершается в конце 2023-го года, в 1,3 млн евро.

Отмечается, что основными конкурентами Динамо на пути к подписанию данного исполнителя могут стать турецкие клубы.