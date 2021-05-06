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Ренато Кайзер, globo.com
06 мая 2021, 11:37
Согласно данным портала Calciomercato.it, киевское Динамо проявляет интерес к нападающему бразильского Атлетико Паранаэнсе Ренато Кайзеру.
25-летний исполнитель может занять любую из позиций по всей ширине атаки, а за время своей непродолжительной профессиональной карьеры сменил уже 11 клубов внутри родной страны.
С момента перехода в Атлетико Паранаэнсе в конце сентября 2020-го года, Кайзер отличился девятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами в 32-х матчах.
Всего же, на профессиональном уровне, на его счету уже 91 матч, в которых футболист совершил 22 результативных удара и отличился шестью голевыми передачами.
Трансферный портал Transfermarkt оценивает данного исполнителя, срок контракта которого завершается в конце 2023-го года, в 1,3 млн евро.
Отмечается, что основными конкурентами Динамо на пути к подписанию данного исполнителя могут стать турецкие клубы.