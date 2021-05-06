Украина

Наставник Александрии высказался о поражении от Колоса в матче чемпионата Украины.

В поединке 25-го тура украинской Премьер-лиги Александрия потерпела домашнее поражение от Колоса. Главный тренер александрийцев Владимир Шаран поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Кроме результата у меня положительные впечатления, потому что мы проверили на деле некоторых наших молодых ребят. И по игре я остался доволен всем, кроме результата".

"Снова, к сожалению, играем мы неплохо, хотели победить и было видно, что они подавлены, и сами хотели бороться за выход в еврокубки. Но у меня нет претензий к игрокам", — заявил Шаран в программе Футбол NEWS.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Александрия — Колос вы можете на Football.ua.