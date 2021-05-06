Украина

Наставник Колоса высказался о победе над Александрией в матче чемпионата Украины.

В поединке 25-го тура украинской Премьер-лиги Александрия потерпела домашнее поражение от Колоса. Главный тренер ковалевского клуба Руслан Костышин поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Старались найти эти моменты, они давались нам очень тяжело. Соперник играл от обороны. Помогли стандарты".

"Все понимали, какое значение имеет эта игра. Остался один шаг и все в наших руках, головах. Надо физически восстановиться и дать бой Динамо", — заявил Костышин в программе Футбол NEWS.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Александрия — Колос вы можете на Football.ua.