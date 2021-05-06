Украина

Стал известен стартовый состав Шахтера для поединка 25-го тура Украинской Премьер-лиги против закарпатского Миная.

Лишь в рамках 25-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер сможет гарантировать себе "серебряные" медали, но для этого "горнякам" необходимо будет на НСК Олимпийский обыграть закарпатский Минай, для которого этот матч — последний шанс остаться в УПЛ на следующий сезон.

По сравнению с игрой против днепровского Днепра-1 (2:1), Луиш Каштру предоставил место в стартовом составе на левом фланге обороны Виктору Корниенко — единственному элементу ротации перед предстоящей игрой.

Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Хочолава, Корниенко — Майкон, Степаненко — Тете, Алан Патрик, Соломон — Дентиньо.

Запасные: Пятов, Витао, Маркос Антонио, Болбат, Судаков, Мудрик, Фернандо, Вьюнник.



Матч Минай — Шахтер начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.