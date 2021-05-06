Команда Романа Санжара проиграла новичку УПЛ со счетом 0:3.
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Рух — Олимпик 3:0
Голы: Притула, 4, Борячук, 18, Климчук, 26, пен.
Рух: Бандура, Гагун, Белый, Стаменкович, Мысык, Мартынюк, Федорчук (Варфоломеев, 90), Притула (Рунич, 75), Климчук (Кондраков, 77), Бойчук (Карабин, 89), Борячук (Кухарук, 75).
Олимпик: Кичак, Пасич, Драме, Векляк (Снурницын, 46), Лебеденко, Бабенко, Политыло, Завийский (Романовский, 71), Тейшейра, Таллес (Альваренга, 46), Бенито.
Предупреждения: Белый, 70, Стаменкович, 82 — Бенито, 35.