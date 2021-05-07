Украина

Главный тренер Олимпика дал комментарий после матча.

Рух в рамках предпоследнего тура чемпионата Украины принимал на своем поле Олимпик и добился разгромной победы.

Главный тренер донецкой команды Роман Санжар получил много информации для дальнейшей работы.

"Мы совершили грубейшие ошибки в обороне. Проиграли всю игру за первые 20 минут. Борячук сегодня потерзал нашу оборону. Мы действовали в защите без учета игроков. С такими грубейшими ошибками при игре сзади рассчитывать на положительный результат невозможно. Да, ребята не сдавались, старались, но после того, как ты пропускаешь три мяча вернуться в игру очень сложно.

Нужно было найти какие-то слова в перерыве для того, чтобы футболисты не опустили руки, продолжали бороться и играть. Во втором тайме мы выглядели достойно, хотя и Рух уже действовал по счету. У нас был контроль мяча, но не хватало остроты впереди. Хочется видеть больше инициативных действий, агрессию, больше креатива. Мы держали мяч, но до ударов, как правило, дело не доходило.

Однако, я повторюсь, атакующие действия – это одно, но допускать такие ошибки в обороне – непростительно. Для себя я получил много информации. Предстоит море работы. Для начала нужно постараться достойно завершить этот сезон. За второй тайм я могу свою команду похвалить. Они терпели, не сдались – молодцы. Но, опять-таки, допускать такие ошибки… Они убивают весь план на игру, весь настрой. Мы провели всего две тренировки, но даже то, что успели сделать, все рухнуло из-за детских ошибок", — приводит слова Санжара официальный сайт дончан.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Рух — Олимпик.