Наставник Зари получил среднюю оценку 4,6 за матч против Днепра-1 (1:0).
Виктор Скрипник, УПЛ
07 мая 2021, 15:30
Всеукраинское объединение тренеров по футболу определило лучшего специалиста среди команд украинской Премьер-лиги по итогам 25-го тура первенства страны.
Им стал главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник, команда которого минимально обыграла СК-Днепр-1 и гарантировала себе "бронзовые" медали чемпионата Украины в текущем сезоне.
Работу 51-летнего украинского специалиста оценили в средний бал 4,6 по итогам пяти традиционных критериев:
1. Номинальный результат команды — 4
2. Трудности в построении и управлении подопечными — 5
(Важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирная составляющая).
(Травмированые/дисквалифицированые, особые обстоятельства).
3. Мастерство в работе с кадрами — 5
(Игроки, использованы не на своих привычных позициях и неожиданные, но успешные новые лица в составе).
4. Тренерское мастерство — 5
(Многообразие тактик, изменения по ходу матча, использование человеческого фактора).
5. Накопительный критерий — 4
(Если команда под руководством тренера несколько туров подряд демонстрирует четкий прогресс, постоянное улучшение результатов, тренерские новинки).
На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Днепр-1 — Заря.