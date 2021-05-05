В рамках 25-го тура УПЛ луанская Заря на выезде обыграла Днепр-1 со счетом 0:1.

Единственный мяч в данном противостоянии провел Владлен Юрченко с 11-метрового удара.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча:

Днепр-1 — Заря 0:1
Гол: Юрченко, 79 (пен.)

Днепр-1: Юрчук — Тейлор, Адамюк (Цуриков, 84), Дуглас, Сваток, Дубинчак — Булеца (Билл, 83), Пихаленок, Игнатенко, Ди Франко — Довбик.

Заря: Мацапура — Фаворов, Вернидуб, Иванисеня (Цвек, 83), Жуниньо — Назарина — Хомченовский, Юрченко, Кочергин — Кабаев, Громов (Сайядманеш, 75).

Предупреждения: Дубинчак, Дубинчак, Ди Франко — Иванисеня, Вернидуб, Сайядманеш

На 69-й минуте был удален Даниил Игнатенко (Днепр-1) (грубое нарушение). 