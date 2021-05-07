Украина

Форвард Руха отметился забитым мячом в ворота Олимпика.

Нападающий львовского Руха Андрей Борячук стал лучшим футболистом 25-го тура украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

25-летний украинец заслужил данную награду благодаря голу, который он забил в ворота донецкого Олимпика и помог своей команде одержать разгромную победу со счетом 3:0.

Отметим, что в голосовании среди экспертов Борячук опередил полузащитников Тараса Степаненко из Шахтера и Павла Ориховского из Колоса, а также защитника Андрея Гитченко из Десны.

Напомним, что лучшим тренером 25-го тура чемпионата Украины стал наставник луганской Зари Виктор Скрипник.

Посмотреть видео гола в исполнении Андрея Борячука вы можете в обзоре поединка Рух Львов — Олимпик на Football.ua.