Форвард Руха отметился забитым мячом в ворота Олимпика.
Андрей Борячук, УПЛ
07 мая 2021, 15:56
Нападающий львовского Руха Андрей Борячук стал лучшим футболистом 25-го тура украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.
25-летний украинец заслужил данную награду благодаря голу, который он забил в ворота донецкого Олимпика и помог своей команде одержать разгромную победу со счетом 3:0.
Отметим, что в голосовании среди экспертов Борячук опередил полузащитников Тараса Степаненко из Шахтера и Павла Ориховского из Колоса, а также защитника Андрея Гитченко из Десны.
Напомним, что лучшим тренером 25-го тура чемпионата Украины стал наставник луганской Зари Виктор Скрипник.
Посмотреть видео гола в исполнении Андрея Борячука вы можете в обзоре поединка Рух Львов — Олимпик на Football.ua.