Украина

Футболист с нового сезона будет выступать в Лиге 1.

Нападающий Руха Николай Кухаревич, который уже принадлежит французскому Труа, прокомментировал предстоящий переезд за рубеж.

"Еду в Европу с целью заиграть там. Настроен так, что должен себя проявить во Франции. Других вариантов у меня нет. Буду работать по максимуму. Хочу доказать всем, что я могу играть в Лиге 1.

Готов ли я ментально? Будет тяжело в плане адаптации, перейти на другой язык. Тем более там не английский, а французский, которого я вообще не знаю. Но настраиваю себя, сделаю все, чтобы не растеряться".

"Из Труа со мной связывались. Попросили сделать акцент на работе над собой, поработать над футбольными моментами и подучить язык. Нужно работать над реализацией своих моментов, завершением, игрой головой. Я могу намного больше, чем те два гола, которые я забил в этом сезоне.

Что касается City Football Group, то это огромная структура. Их цель — довести меня до уровня Манчестер Сити. Эта задача стоит передо мной", — сказал Кухаревич в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Отметим, что по итогам текущего сезона французской Лиги 2 Труа занимает первое место и уже обеспечила себе повышение в классе.

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