Украина

Украинец все же покинет Рух летом.

Нападающий львовского Руха Николай Кухаревич перешел во французский Труа. Об этом сообщает официальный сайт львовян.

Контракт с Труа вступит в силу с первого июля 2021 года. До этого момента он продолжит играть за Рух.

Сообщается, что на Кухаревича претендовали многие европейские клубы, однако после долгих переговоров борьбу за него выиграл Труа.

Отметим, что Труа выступает во французской Лиге 2. На данный момент клуб занимает первое место в турнирной таблице.

В 2020 году Труа приобрела компания City FootballGroup, которая владеет Манчестер Сити и еще девятью клубами.

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