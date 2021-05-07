Украина

Специалист вызвал 24 футболистов и составил резервный список.

Молодежная сборная Украины примет участие на Мемориале Лобановского и отправится в Турцию, где проведет товарищеские встречи.

Главный тренер молодежной сборной Руслан Ротань определился со списком футболистов, которых вызовет на ближайший сбор.

Вратари: Валентин Моргун (Динамо), Никита Турбаевский (Шахтер), Кирилл Фесюн (Колос).

Защитники: Денис Кузик, Константин Овчаренко, Даниил Скорко (все – Динамо), Александр Драмбаєв, Назарий Муравский (Мариуполь), Александр Мельник (Александрия), Максим Таловеров (Динамо Ческе Будейовице, Чехия).

Полузащитники: Владимир Бражко (Динамо), Арсений Батагов, Александр Назаренко, Егор Ярмолюк (Днепр-1), Даниил Алефиренко (Заря), Михаил Мудрик (Шахтер), Богдан Билошевский (Десна), Олег Очеретько (Мариуполь), Иван Желизко (Валмиера, Латвия).

Нападающие: Владислав Супряга, Владислав Ванат (оба — Динамо), Даниил Сикан (Мариуполь), Богдан В'юнник (Шахтер), Николай Кухаревич (Рух).

Также Ротань сформировал резервный список футболистов.

Резервный список

Резервный список

Дмитрий Мацапура (Заря), Марк Мампасси (Мариуполь), Игорь Снурницын (Олимпик), Николай Михайленко, Назар Волошин (оба –«Динамо), Даниил Кравчук (Ворскла), Дмитрий Шамич, Евгений Исаенко (оба – Колос), Артур Ременяк (Львов), Ростислав Лях, Остап Притула, Иван Литвиненко (все – Рух Львов), Дмитрий Крыськив (Металлист 1925 Харьков).

Отметим, что Украина U-21 стартует на Мемориале Лобановского с полуфинала против одногодок из Азербайджана 26-го мая. Также в турнире участвуют молодежные сборные Туниса и Узбекистана.