Украина

Football.ua представляет анонс матча 26-го тура УПЛ.

В рамках 26-го, последнего в сезоне-2020/21, тура украинской Премьер-лиги состоится поединок между донецким Шахтером и петровским Ингульцом, который не будет иметь существенного влияния на итоговый вид турнирной таблицы.

Шахтер — Ингулец

Воскресенье, 9 мая, 17:00. НСК Олимпийский, Киев. Дмитрий Панчишин (Харьков) — главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Несмотря на то, что кубок чемпиона Украины уже побывал в руках футболистов киевского Динамо за несколько туров до конца национального первенства, футболисты донецкого Шахтера все еще будут иметь возможность в последний раз назвать себя действующей сильнейшей командой страны в последнем туре текущего сезона. В середине недели "горняки" справились с завоеванием "серебряных" медалей, которые сразу могут откладывать в коробку с остальными "малозначимыми" наградами. Очевидно, что в скором времени нас ждет кадровая ротация в руководстве "оранжево-черных", поэтому зрители получат возможность в последний раз понаблюдать за работой Луиша Каштру вместе с командой, раз уж прошлая игра против закарпатского Миная была больше похожа на фарс (4:0).

К чести коллектива Сергея Лавриненко, далеко не неудачи закарпатского Миная обеспечили "козаков" местом в УПЛ на следующий сезон. Ингулец заметно набрал ход, благодаря чему отпраздновал сразу две победы кряду в течении временного промежутка в одну неделю: над донецким Олимпиком (3:0) и ПФК Львов (1:0). Главная задача на сезон — закрепиться в "элите" — была тем самым выполнена досрочно, с чем можно поздравить дебютантов подходящего к концу футбольного года. Остается актуальным лишь один вопрос — какой из клубов захочет устроить себе эффектный финиш этого сумбурного "пандемического" сезона?

Не сыграют: Балан — Степаненко

Статистика личных встреч

Всего матчей: 2 (2 победы Шахтера), разница мячей — 7:0.

На поле Шахтера: 1 (1 победа Шахтера), разница мячей — 4:0.

На поле Ингульца: 1 (1 победа Шахтера — техническое поражение соперников), разница мячей — 3:0.