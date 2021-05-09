Украина

Football.ua представляет анонс матча 26-го тура УПЛ.

Сезон украинской Премьер-лиги будет завершаться для днепровского Днепра-1 и львовского Руха очным противостоянием в борьбе за как можно более лучшие позиции в турнирной таблице.

Днепр-1 — Рух

Воскресенье, 9 мая, 17:00. Днепр-Арена, Днепр. Геннадий Серпутько (Одесса) — главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале УНИАН.

Подопечные Игора Йовичевича выдали настолько уверенный рывок из зоны вылета в 2021-м году, что в последних двух матчах против Шахтера (1:2) и Зари (0:1) просто наслаждались игрой в футбол против серьезных соперников. Сказать, что днепряне раскрыли свой потенциал в этом сезоне, точно нельзя, ведь очевидно, что амбиции этого коллектива в его текущем составе находятся на более высоком уровне, чем позиция в середине турнирной таблицы. Однако, с учетом провального начала сезона, даже такой финиш уже кажется не таким уж и плохим стечением обстоятельств.

Львовский Рух — это история про романтический проект построения украинского клуба с самого фундамента, поэтому совершенно неудивительно, что при попадании в число "элитных" команд страны, коллектив Ивана Федика где-то допускал чрезмерное количество ошибок. Однако, задача на сезон выполнена в полной мере. Даже с небольшим приятным бонусом — "желто-черные" не проигрывают вот уже шесть матчей кряду, и если им удастся продлить эту серию в последнем туре, то вряд ли кто-то станет добрасывать лишних камней в их огород. Тем более, что Днепр-1 уверенно можно причислять к крепким середнякам УПЛ.

Не сыграют: Игнатенко, Тейлор — Стаменкович.

Статистика личных встреч

Всего матчей: 3 (2 победы Днепра-1, 1 победа Руха), разница мячей — 7:5.

На поле Днепр-1: 1 (1 победа Днепра-1), разница мячей — 3:0.

На поле Руха: 2 (1 победа Днепра-1, 1 победа Руха), разница мячей — 4:5.