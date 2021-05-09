Украина

Football.ua представляет анонс поединка 26-го тура УПЛ между Колосом и Динамо.

Колос и Динамо встретятся между в последнем туре УПЛ. Обе команды уже выполнили свои турнирные задачи. Это противостояние не имеет большого значения для клубов с турнирной точки зрения

Колос – Динамо

Воскресенье, 9 мая, 14:00. Стадион Колос, Ковалевка. Александр Омельченко – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Хотя Колос не так давно находится в УПЛ, у противостояния Колоса и Динамо уже есть особая принципиальность. В прошлом сезоне также в заключающем туре динамовцы обязаны были обыгрывать клуб из Ковалевки для того, чтобы завоевать серебряные медали. У Колоса особых задач на тот матч не было. В итоге Колос обыграл Динамо со счетом 2:0, а киевляне все же заняли второе место в чемпионате, но лишь по той причине, что луганская Заря не сумела в параллельном матче обыграть Десну.

В текущем сезоне зимой Колос также подпортил настроение Динамо, отобрав очки в последнем матче в 2020-м году. Тот матч завершился ничейным результатом 2:2.

Предстоящий матч все-таки, наверное, больше нужен Колосу, ибо команда Костышина в случае даже ничейного результата обеспечит себе четвертое место в турнирной таблице. Динамовцы же наверняка предоставят возможность в этой игре показать себя своим резервистам. У киевлян 13-го мая состоится финал Кубка Украины против луганской Зари, а потому стоит поберечь своих основных футболистов, чтобы именно к тому матчу они подошли в лучших кондициях.

По причине дисквалификаций и у Динамо, и у Колоса не смогут принять участие по два основных футболиста. Виталий Буяльский и Карлос Де Пена у Динамо, Андрей Богданов и Вадим Милько у Колоса.

С учетом всех факторов вполне вероятно, что матч закончится вничью.

Статистика личных встреч

Всего игр в УПЛ: 5 (1 победа Колоса, 1 ничья, 3 победы Динамо), забитые голы 5:10

На поле Колоса: 2 (1 победа Колоса, 1 победа Динамо), забитые голы 2:4

Самый результативный матч: 2:2 (2020), победа Динамо 4:0 (2019)

прогноз 1:1

Сергей Горбаченко, Football.ua