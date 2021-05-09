Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка.

Олимпик в рамках поединка 26-го тура чемпионата Украины пожалует в гости ко Львову.

Львов — Олимпик

Воскресенье, 9 мая, 17:00. Стадион Арена Львов, Львов. Главный арбитр встречи — Анастасия Романюк.

Львов долгое время находился в подвале турнирной таблицы и, казалось, что команда покинет элитный дивизион, но вторая половина сезона в исполнении львовян выдалась очень удачной, поэтому они находятся в середине турнирной таблицы и имеют шансы, в случае победы на Олимпиком, оказаться на седьмой позиции, обойдя Александрию и Днепр-1.

Тем не менее, в прошлом туре Львов играл на выезде против Ингульца и несколько неожиданно уступил, позволив сопернику гарантировать себе сохранение прописки. Что касается Олимпика, то команда лишь в минувшем туре смогла обеспечить себе следующий сезон в элитном дивизионе.

Дончане намного лучше начали сезон, чем его заканчивают. К тому же, было несколько смен на тренерском посту, которые явно не придают стабильности. Впрочем, Роман Санжар знает клуб и команду изнутри, а потому к началу следующего сезона все должно вновь работать, как слаженный механизм.

Особого турнирного веса поединок не имеет. Разве что обе команды могут порадовать своих поклонников. Несколько особенным станет матч для судейской бригады во главе с Анастасией Романюк. Да-да, еще одна женщина-арбитр в нашем футболе. Пожелаем ей удачи, а командам зрелищной и справедливой игры.

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