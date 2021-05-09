Украина

Футболисты отлично проявили себя в текущем сезоне.

Сезон-2020/21 украинской Премьер-лиги 9-го мая завершился.

По итогам текущего сезона определились лучший бомбардир чемпионата Украины и лучший ассистент турнира.

Лучшим бомбардиром стал нападающий полтавской Ворсклы Владислав Кулач. На его счету 15 голов.

Второе место у Виктора Цыганкова из Динамо (12 голов), а третье — у Шахаба Захеди (Заря) и Анатолия Нуриева из Миная - по 10.

Что касается лучшего ассистента УПЛ, то им стал Алан Патрик, на счету которого 8 голевых передач. Второе место у Алексея Гуцуляка — 7.

Напомним, Динамо стало чемпионом Украины сезона-2020/21, Шахтер занял второе место, а Заря — третье.