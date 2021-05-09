Украина

Контракт специалиста с "горняками" не будет продлен.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру после матча с Ингульцом принял решение покинуть клуб.

Об этом португальский специалист заявил в послематчевом интервью в эфире ТК Футбол1/2/3.

Отметим, что нынешний контракт Каштру с "горняками" истекает летом 2021 года и стороны решили не пролонгировать соглашение.

Напомним, Каштру возглавил Шахтер в 2019 году и с тех пор стал чемпионом Украины в сезоне 2019/20.

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