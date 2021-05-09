Контракт специалиста с "горняками" не будет продлен.
Луиш Каштру, ФК Шахтер
09 мая 2021, 19:33
Главный тренер Шахтера Луиш Каштру после матча с Ингульцом принял решение покинуть клуб.
Об этом португальский специалист заявил в послематчевом интервью в эфире ТК Футбол1/2/3.
Отметим, что нынешний контракт Каштру с "горняками" истекает летом 2021 года и стороны решили не пролонгировать соглашение.
Напомним, Каштру возглавил Шахтер в 2019 году и с тех пор стал чемпионом Украины в сезоне 2019/20.
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