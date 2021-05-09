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В рамках заключительного, 26-го тура УПЛ, луганская Заря дома обыграла Александрию со счетом 2:1.
Голами за луганчан отличились Александр Гладкий и Даниил Алефиренко. У гостей забил Новиков.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Заря - Александрия 2:1
Голы: Гладкий, 63, Алефиренко, 73 — Вантух, 86
Заря: Василь, Гринь, Руфати, Цвек, Циганикс — Лунев (Нагойный, 70), Назарина (Дудник, 85), Казаков — Сайядманеш (Фримпонг, 77), Зейхеди, Гладкий (Алефиренко, 70)
Александрия: Панькив — Лучкевич, Мельник, Бондаренко (Бабогло, 78), Мирошниченко — Третьяков (Мустафаиев, 69), Дришлюк, Гречишкин, Вантух, Ковалец, Устименко (Ситало, 59)
Незабитый пенальти: Гречишкин, 41
Предупреждения: Руфати, Зейхеди — Ковалец, Гречишкин, Мельник