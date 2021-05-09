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В рамках заключительного, 26-го тура УПЛ, Днепр-1 дома потерял очки в игре против Руха (1:1).
На 60-й минуте Марио Чуже вывел вперед днепрян, а Даниил Кондраков сравнял счет с пенальти перед самым свистком рефери.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Днепр-1 — Рух 1:1
Голы: Чуже, 60 — Кондраков, 90+6 (с пенальти)
Днепр-1: Юрчук (Сарнавский, 78) — Адамюк, Дуглас, Сваток, Дубинчак — Чуже, Пихаленок (Цуриков, 78), Ди Франко, Булеца (Ярмолюк, 61), Когут (Батагов, 90+2), Довбик
Рух: Бандура — Мисик, Зец, Белый, Гагун — Мартынюк, Бойчук, Федорчук (Карасюк, 84), Притула (Кондраков, 84), Литвиненко (Кухарук, 68) — Климчук (Рунич, 53)
Предупреждения: Когут, Чуже — Зец, Карасюк