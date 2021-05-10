Смотрите обзор игры на Football.ua.
Шахтер - Ингулец, УПЛ
10 мая 2021, 00:15
В рамках 26-го тура УПЛ донецкий Шахтер дома минимально переиграл Ингулец со счетом 1:0.
Единственный мяч на свой счет оформил Тете. Вашему вниманию видео гола и обзор матча:
Шахтер - Ингулец 1:0
Гол: Тете, 16
Шахтер: Трубин — Додо, Витао, Матвиенко, Болбат (Корниенко, 77), Майкон (Мудрык, 84), Судаков (Антонио, 65), Тете (Фернандо, 77), Алан Патрик, Соломон — Дентиньо (Вьюнник, 65)
Ингулец: Малыш — Квасный (Бартулович, 23), Павлом, Салем, Асмелаш — Кучеренко, Щедрый (Коваленко, 70), Коробенко, Запорожец, Козак (Янаков, 70) — Сичинава
Предупреждения: Болбат — Козак, Бартулович, Павлов