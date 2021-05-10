Украина

Football.ua выделяет лучших в 26-м туре УПЛ.

Позади последний тур УПЛ. Самое время определить лучших в туре.

Никола Василь, Заря (вратарь)

Попаданий в символическую сборную: 3

Голкипер Зари после своей дисквалификации вернулся в ворота луганской команды и провел очень сильный матч против Александрии. Помог своей команде добыть победу и на позитивной ноте завершить чемпионат. Отмечаем отбитый нереализованный пенальти Гречишкина на 41-й минуте матча.

Додо, Шахтер (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 4

Бразильский правый защитник Шахтера был привычно активен в матче против Ингульца. Он успевал и в атаке, и в обороне. Особенно контрастно Додо выглядел на фоне Сергея Болбата, действовавшего на другом фланге.

Владимир Чеснаков, Ворскла (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 2

Лидер и капитан Ворсклы Владимир Чеснаков выдал очередной хороший поединок. В защите действовал хладнокровно и практически безошибочно. Принял участие в создание первой голевой атаки своей команды, которая позволила в итоге полтавчанам добыть волевую победу.

Марк Мампасси, Мариуполь (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Молодой защитник Мариуполя всего третий раз появился на поле в УПЛ и действовал не по годам зрело. Не было никакого волнения и неоправданных ошибок. Его уверенные действия во многом позволили Мариуполю добыть победу над Десной. Будем надеяться, что этот футболист уже в следующем сезоне заявит о себе.

Виталий Миколенко, Динамо (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 4

Миколенко выдал хорошую игру против Колоса. Привычно много работал на атаку, не забывая и о своих прямых обязанностях. Поучаствовал в первой голевой атаке, а во втором тайме и сам отличился результативным ударом.

Тете, Шахтер (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 6

Бразильский вингер Шахтера в матче против Ингульца был одним из лучших игроков на футбольном поле. В этом поединке у Тете получалось многое. Хорошо взаимодействовал с партнерами, хорошо брал игру на себя. Местами просто куражился, обыгрывая футболистов Ингульца. В придачу ко всему забил единственный гол в матче.

Ибрагим Кане, Ворскла (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 4

Кане сделал много для победы Ворсклы в этом матче. Был очень активным и настойчивым. Первый гол Ворсклы забил именно Кане. Не даром Юрий Максимов выделял именно этого футболиста после матча.

Николай Шапаренко, Динамо (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 3

Постепенно Шапаренко приучил болельщиков к тому, что он уже имеет стабильную игру и не опускается ниже определенного уровня. Вот и матч против Колоса не был лучшим для Николая в этом сезоне, но все же был неплохим. Гол, забитый со стандарта, стал украшением всего 26-го тура.

Манор Соломон, Шахтер (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 4

Второй фланг Шахтера также работал отменно в матче против Ингульца. И если у Тете был отличный помощник в лице Додо, то Соломону приходилось в основном за счет своей активности поддерживать ту же интенсивность, как на фланге правом. Манор Соломон много создавал возможностей для своих партнеров, но Шахтер в этом матче не так бережно относился к своим моментам.

Даниил Сикан, Мариуполь (нападающий)

Попаданий в символическую сборную: 1

Во втором тайме в матче против Десны Сикан ответил на вопрос, почему его до сих пор считают одним из самых талантливых молодых форвардов в Украине, оформив свой первый дубль в УПЛ.

Даниил Алефиренко, Заря (нападающий)

Попаданий в символическую сборную: 1

Еще один молодой форвард попадает в нашу символическую сборную – Даниил Алефиренко. Молодой нападающий Зари вышел на замену на 70-й минуте матча, а уже через три минуты забил победный гол в матче.

Сергей Горбаченко, Football.ua