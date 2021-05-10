Украина

До возвращения харьковской команды осталось совсем немного.

Александр Ярославский рассказал о состоянии дел с возвращением Металлиста в украинский футбол, а также поделился амбициозными планами на будущее.

"Поздравляю Красникова, Кучера и всех игроков Металла. Желаю на мажорной ноте закончить чемпионат.

Мы вернем бренд Металлиста. В первой лиге уже будет не Металл, а Металлист. Это будет уже не тот Металл, он будет другой. О бюджете клуба идет речь все время. Он будет достаточным, чтобы Металлист играл в Лиге Европы и, надеюсь, Лиге чемпионов.

Мы уже сейчас обсуждаем с Красниковым, каким должен быть Металлист в еврокубках. Я уже не думаю о Второй и Вервой лиге, только о еврокубках. Ну, не только о еврокубках, но о еврокубках в основном", – сказал Ярославский в эфире Football Hub.

Напомним, что Металл ранее досрочно гарантировали себе выход в Первую лигу на следующий сезон.