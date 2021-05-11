Украина

Стала известна причина отсутствия бразильского футболиста в заключительных матчах сезона.

Отсутствие одного из многообещающих исполнителей полтавской Ворсклы в двух решающих поединках команды в концовке сезона украинской Премьер-лиги спровоцировало возникновение слухов о возможном конфликте игрока с остальными членами коллектива Юрия Максимова.

Подогревало обстановку вокруг футболиста также и его присутствие на поле во время матча дублирующих составов Ворсклы и черниговской Десны (3:1) в предпоследнем туре.

Однако, как стало известно Football.ua, футболист имел проблемы со здоровьем, в результате чего пропустил ряд функциональных тренировочных занятий, после чего был вынужден возвращаться в игровой процесс исключительно в матчах "дубля". Луизао не намерен покидать Украину и продолжит свои выступления за полтавский клуб.

К слову, его партнером на поле из "взрослого" состава Ворсклы в матче против Десны стал Пап-Альюн Ндиайе, которого тренерский штаб решил отстранить от работы с основной командой, после провального матча против киевского Динамо (1:5), в котором француз допустил несколько грубых ошибок.

После возвращения из временного пребывания в составе резервной команды португальского Порту, Порту Б, Луизао сыграл в 10-и матчах УПЛ (426 минут), отдав один результативный пас.