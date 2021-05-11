Украина

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча Динамо — Заря.

В рамках противостояния на стадии финала Кубка Украины киевское Динамо на Тернопольского городского стадиона им. Романа Шухевича будет противостоять луганской Заре.

Стоит отметить, что предстоящий поединок станет 82-м в истории взаимоотношений данных клубов (51 побед Динамо Киев, 22 ничьих, восемь побед Зари).

Матч Динамо — Заря состоится 13 мая, начало встречи — в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.