Украина

Киевский клуб встретится с луганским в финале Кубка Украины.

В рамках финального поединка Кубка Украины киевское Динамо сыграет против луганской Зари.

Где смотреть?

Текстовая онлайн-трансляция поединка Динамо — Заря будет доступна на Football.ua. В прямом эфире поединок покажет телеканал UA:Перший.

Начало встречи запланировано 13 мая, на 19:00 по киевскому времени.

Что говорили представители команд перед игрой?

Мирча Луческу:

"Я ребятам сказал, что если выигрываешь чемпионат, ты входишь в историю Динамо. А если выигрываешь суперкубок, чемпионат и кубок ты входишь в историю Украины. Будем играть против очень хорошей команды, с отличным тренером, который знает, как готовить команду. Будет сложно, но мы будем пробовать играть и выигрывать".