Украина

Евгений Дикий и Владислав Шовковский эксклюзивно для Football.ua рассказали о планах касательно киберфутбола.

В последние годы в Украине активно развивается так называемый электронный футбол. Мы все чаще становимся свидетелями различных турниров, которые постепенно привлекают внимание всё большего количества людей.

Это направление развивается настолько стремительно, что уже в этом году мы с вами можем стать свидетелями создания киберфутбольной украинской Премьер-лиги. Об этом в комментарии Football.ua рассказал исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

- Евгений, сегодня была встреча касательно создания очередного киберспортивного турнира. Расскажите подробнее о турнире и деталях переговоров с киберспортивной организацией.

- Да, действительно, cегодня было проведено рабочее заседание с представителями УАФ, а именно — c ассоциацией электронного футбола. Мы договорились о создании полноценной лиги. Скоро нам предстоит еще одна встреча, а до того момента мы займемся созданием регламента, определимся с форматом и календарем. Когда всё это будет готово, мы согласуем оставшиеся моменты и затем обратимся к клубам УПЛ с конкретным предложением.

- Это случится в обозримом будущем?

- Уже в июне.

- Почему это будет интересно клубам?

- У нас есть опыт проведения киберфутбольных турниров. В 2019 году многие клубы приняли участие в турнире и все остались довольны. Турнир оставил хорошее послевкусие. Клубы не понесли абсолютно никаких затрат и даже немного заработали. Сам турнир окупился за счет спонсорского контракта.

Также мы обратились за комментарием к президенту украинской ассоциации электронного футбола — Владиславу Шовковскому (сыну Александра Шовковского, — прим.).

- Владислав, как сегодня прошла встреча и какое сейчас положение дел касательно создания киберфутбольной лиги?

- После создания украинской ассоциации электронного футбола мы решили, что нам нужно развивать электронный футбол как отдельный вид спорта. Чтобы киберфутбол становился в один ряд с пляжным или футзалом. У нас есть опыт создания турниров. В 2019 мы совместно с УПЛ провели, можно сказать, пилотный турнир, а в целом мы работаем на этом рынке уже 6 лет. Сейчас мы готовы сделать еще один шаг вперед. Наша цель — двигаться дальше и совместно с УПЛ выходить на новый более высокий уровень.

- Как возникла идея?

- В этом турнире заинтересованы все стороны — начиная нашей ассоциацией, продолжая УПЛ и заканчивая клубами. Сейчас мы прорабатываем возможные варианты, говорим о формате, количестве участников и так далее. Уже летом наш план развития будем дорабатывать с клубами. Сегодня было лишь предварительное общение.

- Есть ли разногласия с УПЛ?

- Нет, ничего такого. Мы являемся специалистами в вопросе электронного футбола, а представители УПЛ не видят никаких преград в создании лиги. На данном этапе мы абсолютно едины во взглядах.