Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс финального поединка Кубка Украины.

В финальном поединке Кубка Украины киевское Динамо попытается обыграть луганскую Зарю и оформить золотой дубль, добыв трофей следом за чемпионством в УПЛ.

Динамо — Заря

Четверг, 13 мая, 19:00. Тернополь, Городской стадион имени Романа Шухевича. Главный арбитр встречи — Юрий Иванов. Телетрансляция на каналах UA Перший и Футбол 1.

Динамо подходит к решающему матчу турнира в статусе фаворита и с хорошим настроением. Подопечные Мирчи Луческу досрочно стали чемпионами УПЛ и последние пять матчей провели на славу, если не сильно обращать внимание на осечку с Мариуполем (0:0) — все победы были разгромными. При этом киевляне пропустили лишь один гол в семи последних встречах, что говорит о слаженной игре в обороне.

Киевская команда может оформить золотой дубль, чего не происходило с 2015 года, а если учитывать завоеванный Суперкубок на старте сезона, то "бело-синие" могут замахнуться и на требл. На пути к финалу киевляне преодолели только две стадии — четвертьфинал, где был обыгран Колос и полуфинал, где "бело-синим" противостоял перволиговый Агробизнес.

Путь Динамо к финальному матчу:

- Колос (0:0, по пенальти 4:3)

- Агробизнес (3:0, Леднев, 45, Беседин, 67, Буяльский, 81)

Победа в Кубке Украины станет для Киева еще одним подтверждением того, что команда вышла на новый уровень благодаря работе Мирчи Луческу. Сам румынский специалист сказал мудрые слова накануне финала: "Я ребятам сказал, что если выигрываешь чемпионат, ты входишь в историю Динамо. А если выигрываешь суперкубок, чемпионат и кубок ты входишь в историю Украины".

Для молодого состава Динамо, да и для опытных футболистов, этот сезон может запомниться надолго, но чтобы продолжать прогрессировать с тем же настроем и уверенностью, нужно поставить красивую финальную точку — положить золотые медали чемпионата в заветный кубок.

Что касается Зари, то на старте сезона команда Виктора Скрипника сильно хромала, но постепенно луганчане пришли в себя и начали демонстрировать свою прежнюю уверенную игру. В чемпионате Заря долгое время боролась за третье место и даже в какой-то момент имела хороший шанс на вторую строчку, но воспользоваться таким подарком не смогла. В итоге — бронзовые медали, но расстраиваться точно не стоит, ведь это и была главная цель команды на нынешний сезон, чтобы добыть путевку в раунд плей-офф Лиги Европы. В последних пяти матчах Заря лишь раз потеряла очки, уступив Олимпику в перенесенном матче десятого тура УПЛ.

Победа в финале для луганчан может стать отличным завершением сезона. Да, у них нет статуса фаворита, но команда Виктора Скрипника не раз показывала, что может противостоять грандам нашего футбола. Можно смело ожидать, что в финале нас ждет классная игра с обилием борьбы и множеством моментов, так как оба коллектива любят играть в атакующий футбол.

На пути к решающему матчу Зарю ожидало более сильное сопротивление, чем Динамо. Уже в 1/8 финала был тяжелый матч против Десны, а затем на пути попались лидер Первой лиги — Верес и неуступчивая Александрия. Как видим, дорога ко всего лишь второму финалу Кубка Украины (первый был в сезоне-2015/16) в истории клуба был довольно непростым, так что луганчане по праву заслужили свое место в главном матче турнира.

Путь Зари к финальному матчу:

- Десна (1:0, Юрченко, 16 (с пенальти))

- Верес (2:1, Шестаков, 18 (с пенальти) — Иванисеня, 25, Кочергин, 59)

- Александрия (1:1, по пенальти 4:3, Бондаренко, 90+2 (с пенальти) — Кочергин, 20)

Если говорить о составах команд, то у Виктора Скрипника будет болеть голова лишь по одному поводу — кому вообще доверить место на поле, ведь у луганчан нет ни травмированных футболистов, ни дисквалифицированных. Это приятная головная боль.

У действующего победителя турнира Динамо на всех фронтах тоже спокойная ситуация с кадрами, но небольшие опасения вызывает опорная зона. После игры с Колосом коуч киевлян заявил, что Александр Андриевский и Владимир Шепелев травмированы и не помогут "динамовцам" в матче с Зарей. В остальном выбор румынского специалиста по составу на предстоящий матч достаточно широкий.

И последнее, что стоит упомянуть — финал Кубка Украины пройдет с присутствием болельщиков на трибунах, хоть и в ограниченном количестве. Стадион в Тернополе долнен быть заполнены на 20% от общего количества мест (15 тысяч мест). Команды получили в свое распоряжение по тысяче билетов. Приятно, что финал пройдет с присутствием фанатов на трибунах и главное, чтобы все получили от игры максимальное удовольствие.

Статистика очных встреч

Всего сыграно: 52 матча (35 побед Динамо, 12 ничьих, 5 побед Зари), забитые мячи 113:39.

В Кубке Украины сыграно: 4 матча (4 победы Динамо), забитые мячи 11:3.

Самый результативный матч: 4:4 (2017/18).

Матчи этого сезона: 1:1 и 2:0 в пользу Динамо

Лучший снайпер Динамо: Виктор Цыганков и Беньямин Вербич — по 7 голов

Лучший снайпер Зари: Артем Громов — три забитых мяча