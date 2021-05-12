Украина

Дарио попрощался с коучем Луишем Каштру.

Директор по футболу донецкого Шахтера Дарио Срна попрощался с тренером Луишем Каштру, который покинул клуб.

"Уважаемый Мистер и помощники, мне было приятно быть частью вашей команды в течение последних 2 лет, учиться у вас, праздновать вместе с вами, а также преодолевать трудности — это опыт, который я буду всегда ценить!

Большое спасибо за все, что вы сделали для нашего клуба, наших болельщиков и наших игроков! Вы всегда будете частью семьи Шахтер и в наших сердцах! Желаю вам всего наилучшего!", — написал Срна в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, у Луиша Каштру завершился контракт с "горняками" и после поединка против Ингульца он объявил о своем уходе.

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