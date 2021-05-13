Украина

36-летний украинец надеется, что ему удастся выполнить эту задачу до завершения карьеры.

Опытный вратарь сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Пятов рассказал о главной цели, которую он хочет достичь в своей профессиональной карьере.

"Мечта всегда есть, если – нет, то бутсы уже можно вешать на гвоздь. Он Буффон держится в 43, у него же мечта – Лигу чемпионов выиграть, но все она ему не дается".

"У меня тоже цель – выиграть Лигу чемпионов или со сборной Евро. Это реальные цели, мы к ним идем. А почему нет? Команда у нас хорошая, я верю во всех ребят, наш тренер самый замечательный, самый толковый, с персоналом. А как сложится, все зависит от нас", — заявил Пятов в прямом эфире Instagram.

В текущем сезоне Андрей Пятов провел семь поединков во всех турнирах, в которых он пропустил 12 мячей и один матч провел на ноль.

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