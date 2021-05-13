Украина

Наставник сборной Украины отправился в Тернополь, где состоится матч между Динамо и Зарей.

В финальном поединке Кубке Украины киевское Динамо ожидает противостояние с луганской Зарей, которое пройдет в Тернополе.

Как сообщил пресс-атташе Микола Васильков, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетит данный матч.

"Киев-Тернополь – час времени. #CupFinal", – подписал фото Васильков.

Напомним, что матч Динамо — Заря состоится сегодня в 19:00 по киевскому времени. Следить за событиями данного противостояния вы можете в видео онлайн-трансляции на Football.ua.

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