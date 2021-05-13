Украина

Вашему вниманию трансляция финального матча Кубка Украины.

В рамках финального поединка Кубка Украины образца сезона-2020/21 действующий победитель турнира, киевское Динамо, в Тернополе сыграет против луганской Зари.

На прошлой стадии турнира "бело-синие" оказались сильнее ковалевского Колоса (1:0) и волочиского Агробизнеса (3:0), а "мужики" справились с черниговской Десной (1:0), ровенским Вересом (2:1) и Александрией (2:1).

Начало встречи запланировано на 19:00 по киевскому времени.

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