Украина

Опытный форвард отправился в отпуск после завершения сезона в украинской Премьер-лиге.

Возрастной нападающий закарпатского Миная Артем Милевский поделился эмоциями от завершения сезона в украинской Премьер-лиге и сообщил, что отправился в отпуск.

36-летний украинец не стал прощаться с Закарпатьем, при этом нельзя не отметить, что его клуб вылетел в Первую лигу и может прекратить свое существование.

"В отпуск! Респект Закарпатью! Не прощаемся", — написал Милевский в своем Instagram.

Стоит отметить, по данным Transfermarkt, соглашение Милевского с Минаем рассчитано до июня 2022 года.

Во второй половине сезоне Артем провел в футболке закарпатской команды 10 матчей, в которых отметиться взятием ворот ему так и не удалось.

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