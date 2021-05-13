Опытный форвард отправился в отпуск после завершения сезона в украинской Премьер-лиге.
Артем Милевский, ФК Минай
13 мая 2021, 16:53
Возрастной нападающий закарпатского Миная Артем Милевский поделился эмоциями от завершения сезона в украинской Премьер-лиге и сообщил, что отправился в отпуск.
36-летний украинец не стал прощаться с Закарпатьем, при этом нельзя не отметить, что его клуб вылетел в Первую лигу и может прекратить свое существование.
"В отпуск! Респект Закарпатью! Не прощаемся", — написал Милевский в своем Instagram.
Стоит отметить, по данным Transfermarkt, соглашение Милевского с Минаем рассчитано до июня 2022 года.
Во второй половине сезоне Артем провел в футболке закарпатской команды 10 матчей, в которых отметиться взятием ворот ему так и не удалось.
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