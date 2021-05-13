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Динамо Киев Заря 1:0
Гол: Цыганков, 98

На 105+2-й минуте Виктор Цыганков (Динамо Киев) не забил пенальти (вратарь).

Динамо Киев: Бойко — Кендзера, Попов, Забарный, Миколенко (Караваев, 11) — Сидорчук, Шапаренко — Цыганков, Родригес, Буяльский (Гармаш, 113) — Беседин.

Заря: Василь — Фаворов, Иванисеня, Вернидуб, Жуниор — Назарина (Сайядманеш, 63) — Хомченовский, Кочергин — Юрченко — Кабаев (Гладкий, 82), Громов (Шахаб, 90+3).

Предупреждения: Шапаренко, Кендзера, Сидорчук — Вернидуб, Юрченко, Кочергин, Аллахьяр, Жуниньо, Иванисеня.