В финальном поединке подопечные Мирчи Луческу в дополнительное время обыграли луганскую Зарю.
Динамо Киев — Заря, фото ФК Динамо Киев
13 мая 2021, 21:35
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Динамо Киев — Заря 1:0
Гол: Цыганков, 98
На 105+2-й минуте Виктор Цыганков (Динамо Киев) не забил пенальти (вратарь).
Динамо Киев: Бойко — Кендзера, Попов, Забарный, Миколенко (Караваев, 11) — Сидорчук, Шапаренко — Цыганков, Родригес, Буяльский (Гармаш, 113) — Беседин.
Заря: Василь — Фаворов, Иванисеня, Вернидуб, Жуниор — Назарина (Сайядманеш, 63) — Хомченовский, Кочергин — Юрченко — Кабаев (Гладкий, 82), Громов (Шахаб, 90+3).
Предупреждения: Шапаренко, Кендзера, Сидорчук — Вернидуб, Юрченко, Кочергин, Аллахьяр, Жуниньо, Иванисеня.