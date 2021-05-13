Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матча.

Динамо Киев в финальном поединке Кубка Украины играло против Зари и добилось минимальной победы в экстра-тайме.

Единственный гол в матче забил Виктор Цыганков, что позволило команде оформить требл в день рождения клуба.

Предлагаем вам обзор матча:

Динамо Киев — Заря 1:0

Гол: Цыганков, 98

На 105+2-й минуте Виктор Цыганков (Динамо Киев) не забил пенальти (вратарь).



Динамо Киев: Бойко — Кендзера, Попов, Забарный, Миколенко (Караваев, 11) — Сидорчук, Шапаренко — Цыганков, Родригес, Буяльский (Гармаш, 113) — Беседин.



Заря: Василь — Фаворов, Иванисеня, Вернидуб, Жуниор — Назарина (Сайядманеш, 63) — Хомченовский, Кочергин — Юрченко — Кабаев (Гладкий, 82), Громов (Шахаб, 90+3).



Предупреждения: Шапаренко, Кендзера, Сидорчук — Вернидуб, Юрченко, Кочергин, Аллахьяр, Жуниньо, Иванисеня.