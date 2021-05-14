Украина

Football.ua оценивает действия футболистов киевского Динамо и луганской Зари в финальном поединке Кубка Украины.

Решающее противостояние в битве за Кубок Украины текущего сезона по своему накалу получилось таким, каким и хотели бы видеть его болельщики. Присутствовала и драматургия, связанная с травмой Виталия Миколенко, и острые конфликтные ситуации между футболистами, звенел каркас ворот, команды обменивались опасными выпадами, а зрители наконец-то заполнили трибуны. В общем, все то, за что мы любим эту игру. Киевское Динамо, в итоге, минимально победило в дополнительное время (1:0), после чего на счету Мирчи Луческу стало уже три трофея в дебютном сезоне — баснословная история успеха румынского наставника! Но без стараний футболистов Зари этот матч точно бы не получился настолько ярким.

Football.ua оценивает игру футболистов Динамо Киев и луганской Зари в матче на Тернопольском городском стадионе им. Романа Шухевича (по 10-балльной шкале).

Динамо Киев

Денис Бойко — 6,0. Голкипер столичного коллектива вряд ли расстроился, когда по завершению более чем 120-и минут игрового времени в створ его ворот последовал лишь одни удар. Заря не предложила Бойко серьезного объема работы, а в тех моментах, где необходимо было проявлять стандартный набор навыков игры на перехвате, Денис справлялся без особых проблем.

Томаш Кендзера — 6,5. Польского защитника в начальной фазе поединка изрядно "покусали" в прессинге соперника, после чего он некоторый период времени действовал уж слишком осторожно. Однако, травма Миколенко переложила дополнительную ответственность и на плечи Кендзеры в том числе, но он справился с большинством вызовов.

Илья Забарный — Денис Попов — 7,0. Пара центральных защитников Динамо в этом матче в очередной раз показала высокую степень надежности в большинстве игровых ситуаций, поэтому соперники не имели особых шансов на успех внутри чужих владений. Иногда возникали стандартные ошибки, связанные с секундной потерей концентрации, но у ворот киевлян так и не возникло серьезных угроз для Бойко, поэтому отдельные помарки центра обороны можно опустить.

Виталий Миколенко — Здоровья, просто здоровья!

Сергей Сидорчук — 6,5. Заря делает большой упор на построение атак через центральную зону, поэтому на опорную зону ее соперников всегда приходится большой объем работы. В этом финале мы не увидели фирменные действия капитана Динамо непосредственно у чужих владений, но "теневой" работы он сумел проделать в достатке.

Николай Шапаренко — 7,0. Запас сил украинского полузащитника киевлян в этом матче был попросту безграничным. Шапаренко били по ногам, пытались провоцировать, но он все равно был заряжен на борьбу и чужие ворота, в результате чего имел прекрасный момент в середине второго тайма. Немного не повезло с попадание мяча в перекладину, но ведь и это был не единственная угроза с его стороны в адрес ворот Василя. Кажется, до финального свистка он так и не остановился ни разу.

Виктор Цыганков — 7,0. Виктор находился в тени практически весь поединок, лишь изредка выстреливая в нужных ситуациях. Когда Цыганков понял, что партнеры по команде как-то не спешат реализовывать создаваемые им моменты, он начал брать игру на себя, в следствии чего на ворота Василя обрушилась дополнительная порция ударов. Победный гол украинец, конечно, забил в достаточно скромном стиле, но его недооценивать его важность не получится.

Виталий Буяльский — 6,5. На счету нацеленного на атаку полузащитника Динамо в этом матче оказалась голевая скидка на Цыганкова в эпизоде с единственным забитым мячом. Кроме этого эпизода, можно также было вспомнить момент в начале игры, когда Буяльский с близкого расстояния пробил намного выше цели. Остальное время матча Виталий посвящал борьбе и прессингу.

Жерсон Родригес — 6,5. Люксембуржец в этой игре пробовал различными способами вскрывать фланг обороны соперников, поэтому можно утверждать, что к обостряющему прострелу в моменте с решающим голом он шел методично. Родригеса лишь в конце матча решили поменять на Де Пену, но глядя на него были сомнения, что он не сможет отбегать оставшиеся несколько минут. Жерсон провел хороший матч, в котором мяч надо было действительно выгрызать у цепких оппонентов.

Артем Беседин — 6,5. Форвард киевлян провел очередной поединок с внушительным объемом работы, но вновь не сумел отличиться забитым мячом. Беседин был тем футболистом, которого чаще остальных удавалось наблюдать через объектив телекамер, так как борьбы на чужой половине он не избегал. Луческу видит в Артеме что ни есть "своего" форварда, поэтому и дает большой кредит доверия. Хороший сигнал в этом плане то, что и сам игрок заинтересован примерять на себя различные роли. По ходу отчетной игры не всегда получалось то, что хотелось исполнить, но даже за упущенный верный момент в адрес Беседина не хочется направлять праведный гнев критики.

Александр Караваев — 6,5. Опытный номинальный полузащитник в концовке текущего сезона показывает настолько уверенный футбол, что особо и не возникало сомнений, что ему удастся справиться с игрой на левом фланге обороны вместо травмированного Миколенко. Караваев отлично поддерживал атакующий темп своей команды, периодически доставляя мяч на партнеров своими опасными передачами. Определенно, его расположение под "неудобную" ногу давало о себе знать, но на общем плане этих трудностей в работе с мячом как-то и не было заметно.

Денис Гармаш и Карлос Де Пена — появились на поле уже под конец дополнительного времени, когда Мирча Луческу попробовал поймать соперников на попытках отыграться, однако Заря так и не применила финальный штурм, поэтому и особых шансов зарекомендовать себя у атакующих футболистов не было.

Заря Луганск

Никола Василь — 6,5. К голкиперу команды Виктора Скрипника совершенно не было вопросов в отчетной встрече. Босниец спасал во многочисленных тяжелых ситуациях, но в дополнительное время все равно пропустил досадный гол. У Динамо было внушительное преимущество по ударам, а все, что летело в створ, заставляло Василя активно вступать в игру.

Денис Фаворов — 5,5. Как ни странно, но один из лучших моментов Зари в этой игре принадлежал именно фланговому защитнику, который неожиданно сумел пробить головой из борьбы против Попова во время подачи со стандарта в первом тайме. Были определенные ожидания, что Фаворов попытается выиграть фланг после травмы Миколенко, но вышедший на замену Караваев оказался настолько заряженным на чужие ворота, что Денису пришлось играть в зоне вторым номером.

Дмитрий Хомченовский — Виталий Вернидуб — 6,5. Центр обороны Зари в этом матче был крайне нестабильным по своему составу, так как в помощь Вернидубу поочередно опускался целый ряд футболистов, хотя начиналась игра именно с присутствия Хомченовского в линии защитников. У Динамо было достаточно голевых моментов в этой игре, но есть желание полагать, что это стало причиной скорее высокого мастерства самих киевлян, чем грубых недочетов в работе пары центральных у Зари.

Жуниньо — 5,5. Наверное, левый фланговый защитник луганчан обрадовался даже больше, чем голкипер его команды, который отразил пенальти от Цыганкова в первом овертайме. Эпизод, приведший к назначению одиннадцатиметрового, стал редким примером неудачных действий бразильца на своей половине поля в этой игре, однако он так и не смог сбалансировать атакующую фазу своей работы на поле, поэтому у Зари были проблемы с выходом атаку через фланги.

Дмитрий Иванисеня — 6,0. Плотность в построении соперников практически полностью нивелировала способность Иванисени строить атаки своей команды через длинные переводы мяча. Перемещаясь между опорной зоной и центром обороны, Дмитрий нередко оказывался вне необходимых для отдельно взятой ситуации позиций, поэтому у Динамо было определенное преимущество при быстрой смене акцентов в атаке. В целом, не было моментов, когда можно было сказать, что Иванисеня не справлялся со своими обязанностями. Разве что, забитый соперниками мяч, который пришел из второй волны атаки.

Егор Назарина — 6,0. Позиция Егора в этот вечер также была "плавающей": что-то среднее между центральным и опорным полузащитником. В условиях, когда команде приходилось подолгу обороняться, ему удавалось подстраховывать Иванисеню, но при этом решительных атакующих действий со стороны данного исполнителя мы так и не увидели.

Владислав Кочергин — 6,0. В составе Зари был футболист, для которого этот матч точно можно было назвать "кастингом" в состав национальной сборной Украины, ведь на в VIP-ложе присутствовал Андрей Шевченко, которому часто вменяют отсутствие Кочергина в заявках Главной команды страны. К сожалению, лучших образцов игры Кочергина Андрей Николаевич так и не смог увидеть, равно как и болельщики, которые были вправе ожидать от Владислава большего, чем регулярного участия в эпизодах борьбы.

Владлен Юрченко — 6,5. Атакующий полузащитник Зари качественно обострял своими передачами и исполнением стандартных положений игру команды в атакующей фазе, но на весь объем игрового времени в последнем матче клубного сезона его попросту не хватило. Еще в начале овертаймов Владислава можно было менять, но Скрипник продержал одного из своих лидеров подольше, но ни к чему толковому это так и не привело.

Владислав Кабаев и Артем Громов — 6,0. Стартовая пара нападающих Зари была рассчитана как раз на игру с позиции в меньшей мере владеющей мячом команды. Однако именно на старте поединка для луганчан вариант с парой более "увесистых" форвардов оказался бы более оптимальным, так как Динамо в отдельные моменты давало соперникам выходить в позиционные атаки флангами. Кабаев и Громов проделали большой объем беговой работы, но ее результаты вызывают определенные вопросы.

Аллахьяр Сайядманеш — 6,0. Иранец перспективно обострил ситуацию уже со своего выхода на замену, но слишком уж часто принимал решение падать внутри чужой штрафной, в результате чего упускал более выгодные варианты розыгрыша атак.

Александр Гладкий и Захеди Шахаб — 5,5. Пара форвардов Зари полностью обновилась перед переходом поединка в дополнительное время, но для луганчан это не принесло ровным счетом никаких положительных последствий. Гладкий и Шахаб не справились даже с компенсацией объема работы своих предшественников, а перестроиться под серьезные изменения на острие у их партнеров не было ни сил, ни возможностей.

Ловро Цвек — выход опорника на замену в конце дополнительного времени, да еще и в не самой благоприятной ситуации относительно счета на табло, вызывал определенные вопросы в адрес Виктора Скрипника. По всей видимости, хорватский полузащитник выходил ради отметки в протоколе, хотя его появление на поле ожидалось и в более ранней фазе поединка.