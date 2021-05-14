Украина

Футболист и тренер провели отличный месяц.

Болельщик определили лучшего футболиста и лучшего тренера мая в украинской Премьер-лиги.

Лучшим игроком стал хавбек луганской Зари Егор Назарина. Он получил 34 % голосов респондентов. Помимо Назарины на награду претендовали Виталий Буяльский — 24 %, Виталий Миколенко — 18 %, Владислав Кулач — 13 %, Андрей Борячук — 4 %, Тете — 4 %. Даниил Сикан — 2 % и Кирилл Петров — 1 %.

Что касается тренера, то им стал Мирча Луческу из киевского Динамо с 54 % голосов. Он обогнал Виктора Скрипника — 35 %, Руслана Костишина — 8 % и Сергея Лавриненко — 3 %.

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