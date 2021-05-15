Украина

Футболист провел этот сезон под руководством главного претендента на пост будущего наставника дончан.

Еще не состоялось официальное объявление о начале работы итальянского специалиста Роберто Де Дзерби во главе донецкого Шахтера, а итальянские СМИ уже активно прорабатывают для него грядущую трансферную кампанию.

Так, ресурс Calciomercato сообщает о желании действующего наставника Сассуоло привести с собой в Украину полузащитника миланского Интера Стефано Сенси, который в начале текущего сезона пополнил состав "змей" из "нероверди" за 20 млн евро.

Однако, под руководством Антонио Конте 25-летний итальянский футболист так и не получил возможности проявить себя, приняв участие всего в 19 матчах (579 минут), не оформив при этом ни одного результативного действия.

Сенси начал полноценные выступления в составе Сассуоло с сезона-2016/17, застав прибытие Де Дзерби в клуб в 2018-м году.

Главный тренер практически сразу обратил внимание на мастерство своего подопечного, однажды дав ему следующую характеристику: "Стефано — футболист, в которого я влюблен. У него есть качества большого игрока и личностные данные, которые привлекут к нему внимание серьезных клубов. У него нет слабых мест. Он напоминает мне что-то среднее между Хави и Иньестой".

Как сообщается, официального предложения по данному игроку Шахтер еще не делал ни в отношении Интера, ни самому футболисту. Однако, отмечается, что финансовые проблемы миланского клуба могут способствовать успешному заключению сделки.

Трансферный портал Transfermarkt оценивает Сенси, у которого завершается контракт только в 2024-м году, в 13 млн евро.