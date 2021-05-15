Футболист не попал в заявку на ближайший матч.
Виктор Коваленко, Аталанта
15 мая 2021, 12:25
В поединке 37-го тура итальянской Серии А Аталанта померяется силами с Дженоа.
Перед матчем стало известно, что полузащитник бергамской команды Виктор Коваленко получил травму на тренировке и не попадет в заявку на ближайшую игру.
Как сообщает tuttoatalanta, у украинца повреждение мышцы. 15-го числа ему проведут медобследование, после которого и станут известны сроки восстановления.
Напомним, Коваленко перебрался в Аталанту из донецкого шахтер в зимнее трансферное окно, однако с тех пор сыграл всего один матч (4 минуты).
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