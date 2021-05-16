Украина

Израильский защитник продолжит карьеру в другом клубе.

Накануне, луганская Заря ушла в долгожданный отпуск, а ее футболисты начали строить свои планы на будущий сезон. Одним из тех, кто захотел поменять место работы, стал израильский защитник Жоэль Абу Ханна, который в своем Instagram-аккаунте оставил сообщение в адрес болельщиков, таким образом попрощавшись со всеми причастными к "мужикам".

"Всегда не просто прощаться с местом, где ты чувствовал себя, как дома. Я хотел бы выразить свою благодарность за возможность быть частью такого прекрасного клуба.

Семья Зари — это нечто особенное. Нигде ранее подобного отношения к себе я ещё не испытывал.

Спасибо моим партнерам, персоналу клуба и, в особенности, фанатам.

Я наслаждался каждой минутой, выступая за этот клуб, и я очень горд говорить, что я был частью успешной команды, на протяжении этих двух лет.

В свою очередь, сегодня я начинаю новую страницу своей карьеры, но одно будет со мной точно навсегда — Заря! Спасибо за все! Ваш Джоель", — гласит прикрепленное к посту сообщение.

Одним из возможных направлений для продолжения карьеры Абу Ханны является польская Легия, представители которой уже выходили на контакт с игроком.

Напомним, что Абу Ханна перешел в состав луганской Зари на правах свободного агента из немецкого Магдебурга летом 2019 года.

С тех пор, футболист сыграл 55 матчей в составе команды Виктора Скрипника, отличившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.