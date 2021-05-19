Украина

Нападающий киевлян заинтересовал клубы из ряда европейских чемпионатов.

Нападающий киевского Динамо Жерсон Родригес в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку. Об этом сообщает люксембургское издание Le Quotidien.

По информации источника, в 25-летнем футболисте заинтересованы ряд европейских клубов из различных чемпионов, включая Англию, Испанию, Италию и Португалию.

Отмечается, что руководство Динамо готово рассмотреть варианты с продажей Жерсона в другую команду, хотя его контракт рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне Жерсон Родригес провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

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