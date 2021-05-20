Украина

В этот день, но двенадцатью годами ранее, в Стамбуле донецкий Шахтер добыл наиболее знаковую победу в новейшей истории украинского футбола.

Дарио Срна с Кубком УЕФА, после финала против Вердера, Getty Images

Дарио Срна с Кубком УЕФА, после финала против Вердера, Getty Images

Ровно 12 лет назад, 20 мая 2009 года, донецкий Шахтер в финальном поединке Кубка УЕФА, который стал последним до переименования данного турнира в Лигу Европы УЕФА, на поле стадиона Шюкрю Сараджоглу в столице Турции, Стамбуле, одержал победу в дополнительное время над бременским Вердером (2:1).

"Оранжево-черные" сумели открыть счет в середине первого тайма, когда Луис Адриано на 25-й минуте вышел один на один с голкипером Тимом Визе, воспользовавшись передачей Виллиана, после чего красиво перебросил мяч над его головой.

Однако, ровно через десять минут голкипер Андрей Пятов допустил грубую ошибку при отражении удара с дальнего штрафного от бразильца Налдо, благодаря чему немецкий коллектив установил итоговый счет основного времени данного поединка.

Овертаймы проходили по не менее напряженному сценарию и с серьезным давлением со стороны номинальных гостей, однако, уже в самом начале первой пятнадцатиминутки бразильский полузащитник Жадсон сумел вновь вывести свою команду вперед, воспользовавшись фирменной передачей Дарио Срна с правого фланга.

В конечном итоге, донецкий Шахтер уже не упустил возможность поднять над головой европейский трофей, став первым в истории независимой Украины коллективом с подобным достижением.

В последствии, только тогда еще днепропетровский Днепр сумел подойти вплотную к победе в Лиге Европы УЕФА, но уступил финальной голевой перестрелке андалузской Севилье (2:3) в 2015-м году.