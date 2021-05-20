Украина

Лидер Десны Андрей Тотовицкий в интервью Football.ua выделил главные события уходящего сезона.

Кирилл Круторогов эксклюзивно для Football.ua пообщался с одним из лучших полузащитников завершившегося сезона украинской Премьер-лиги — лидером Десны Андреем Тотовицким. В этом интервью игрок подвел итоги сезона, рассказал о своем возможном трансфере в другой клуб, о желании попробовать себя в сборной Украины и многом другом.

- Если в целом подводить итоги завершившегося сезона УПЛ, что выделишь?

- Возвращение Луческу и чемпионство Динамо – главное событие, Кулач – лучший бомбардир.

- Динамо тебя удивило?

- Да. У них те же игроки, которые в прошлом сезоне чуть не заняли четвертое место, а в этом так уверенно выиграли чемпионат. Пример того, когда фактор тренера очень многое решает.

- Назови нескольких игроков сезона по версии Андрея Тотовицкого?

- Сразу могу назвать Шапаренко. Мне кажется, у нас немного похож стиль игры, за счет дриблинга. Он очень сильно прибавил, ведет игру Динамо, он очень активен. Мне очень нравятся футболисты, которые нацелены на атаку. Он – "восьмой номер", но играет в атаку, создает опасность, рискует. И Кулача, конечно, отмечу. Он всегда был хорошим нападающим. Ему не нужно всю игру быть активным с мячом, он футболист, который будет иметь момент и реализует его.

- А в какой футбол играет Десна?

- Не сказал бы, что мы много контролируем мяч или сильно закрываемся. У нас разносторонний футбол. Можем и владеть инициативой, можем умышленно отдать инициативу и ловить на контратаках.

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