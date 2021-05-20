Украина

Специалист может обжаловать решение в Лозанне.

Апелляционный комитет УАФ удовлетворил апелляционную жалобу Комитета по этике и честной игры УАФ на решение КДК УАФ от 12 марта 2020 года и отказал в полном объеме в удовлетворении жалобы бывшего главного тренера Сум Александра Севидова по данному делу. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение пожизненно отстранить Севидова от любой футбольной деятельности. Данное решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Первоначально КДК УАФ решил наказать украинского специалиста дисквалификацией на любую футбольную деятельность сроком на пять лет из-за организации договорных матчей в Сумах.

Тренер пытался обжаловать это решение и добиться отмены дисквалификации, а Комитет по этике и честной игры УАФ требовал пожизненного бана.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.