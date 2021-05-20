Украина

Динамо Киев также заинтересовано в подписании иранского форварда.

Нападающий Фенербахче Аллахьяр Сайядманеш, выступающий на правах аренды за Зарю, в летнее трансферное окно должен перебраться в луганский клуб на постоянной основе.

Как сообщает Internet Haber, Заря планирует выкупить 19-летнего иранца за 3,5 миллионов евро, которые прописаны в соглашении между клубами.

Летнее межсезонье Сайядманеш проведет в расположении луганской команды, где будет готовиться к новой кампании.

По информации источника, в услугах иранского форварда также заинтересовано киевское Динамо и ряд клубов из Бельгии.

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