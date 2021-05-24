Украина

Украинский голкипер считает, что ничья в спарринге с Бахрейном — его вина.

Сборная Украины провела товарищеский поединок с Бахрейном в рамках подготовки к Евро-2020, в котором избежала минимального поражения в заключительном отрезке игры. Голкипер "желто-синих" Анатолий Трубин, после фола которого в ворота украинской команда назначили пенальти, прокомментировал результат минувшего спарринга.

"Хочу извиниться перед болельщиками за свою игру. Провалил игру, была ошибка, и я хочу извиниться перед фанатами и партнерами. Этот результат — моя вина. Из-за моей глупой ошибки пропустили и начали спешить. Мне не надо было выходить, мяч уходил в cторону, и наш защитник сопровождал. Надо было оставаться в воротах и держать позицию".



"Хорошо играли во втором тайме, но было тяжело после цикла тренировок. Соперник хорошо прессинговал. Не думаю, что проблема в том, что не было нескольких лидеров — у нас есть квалифицированные игроки, которые могут их заменить. Ничья будет хорошим уроком лично для меня".



"Спасибо фанатам за поддержку. Играть при такой поддержке — это кайф", — заявил Трубин в программе Великий футбол.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Украина — Бахрейн вы можете на Football.ua.