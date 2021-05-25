Украина

Осталось дождаться новостей о назначении итальянского специалиста на должность.

Сага с назначением итальянского наставника Роберто Де Дзерби на пост главного тренера донецкого Шахтера стремительно приближается ко своему завершению.

Журналистам передачи Профутбол Digital удалось заснять прибытие экс-тренера Сассуоло в один из отелей в столице Украины, где его радушно встретила делегация "горняков" во главе с Карло Николини и Дарио Срна.

Судя по присутствию на месте событий операторов клубного телеканала "оранжево-черных", до официального объявления о заключении соглашения между Де Дзерби и Шахтером остаются считанные часы.

Напомним, что Сассуоло под руководством данного наставника завершил сезон на восьмой позиции в итальянской Серии А, так и не сумев подвинуть римскую Рому за пределы зоны еврокубков.