Завершились поединки Первой лиги.
ФК Николаев
26 мая 2021, 19:55
В рамках 28-го тура Первой лиги завершились еще шесть поединков.
Краматорский Авангард на своем поле уступил киевской Оболони со счетом 1:2.
Авангард — Оболонь 1:2
Голы: Сафонов, 90+3 — Суханов, 19, Мурза, 87
Кремень в гостях сумел дожать херсонский Кристалл (1:2).
Кристалл — Кремень 1:2
Голы: Вакуленко, 59 — Семенов, 44, Курулех, 76
Николаев на своем поле не оставил шансов тернопольской Ниве (4:0).
Николаев - Нива Т 4:0
Голы: Одарюк, 30, Кушниренко, 43, Порох, 57, Яворский, 64
Альянс дома разгромил Прикарпатье со счетом 4:1.
Альянс - Прикарпатье 4:1
Голы: Агапов, 3, Загинайлов, 7, Ярошенко, 31, Шарай, 35 — Хома, 83
ВПК-Агро на выезде неожиданно обыграл Агробизнес (1:2).
Агробизнес — ВПК-Агро 1:2
Голы: Черненко, 1 — Кулиш, 46, Тищенко, 65
Полесье на последних минутах дожало Горняк-Спорт (3:2).
Полесье - Горняк-Спорт 3:2
Голы: Коваль, 33, Прокопчук, 63, Швец, 90 — Чепелюк, 40, Вентура, 61