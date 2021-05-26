В рамках 28-го тура Первой лиги завершились еще шесть поединков.

Краматорский Авангард на своем поле уступил киевской Оболони со счетом 1:2.

Авангард — Оболонь 1:2

Голы: Сафонов, 90+3 — Суханов, 19, Мурза, 87

Кремень в гостях сумел дожать херсонский Кристалл (1:2).

Кристалл — Кремень 1:2

Голы: Вакуленко, 59 — Семенов, 44, Курулех, 76

Николаев на своем поле не оставил шансов тернопольской Ниве (4:0).

Николаев - Нива Т 4:0

Голы: Одарюк, 30, Кушниренко, 43, Порох, 57, Яворский, 64

Альянс дома разгромил Прикарпатье со счетом 4:1.

Альянс - Прикарпатье 4:1

Голы: Агапов, 3, Загинайлов, 7, Ярошенко, 31, Шарай, 35 — Хома, 83

ВПК-Агро на выезде неожиданно обыграл Агробизнес (1:2).

Агробизнес — ВПК-Агро 1:2

Голы: Черненко, 1 — Кулиш, 46, Тищенко, 65

Полесье на последних минутах дожало Горняк-Спорт (3:2).

Полесье - Горняк-Спорт 3:2

Голы: Коваль, 33, Прокопчук, 63, Швец, 90 — Чепелюк, 40, Вентура, 61