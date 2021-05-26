Украина

Команда Юрия Вирта обеспечила себе повышение в классе.

По итогам 28 тура Первой лиги определился первый клуб, который следующий сезон проведет в УПЛ.

Благодаря победе ВПК-Агро над Агробизнесом (1:2), ровненский Верес гарантировал себе путевку в Премьер-лигу.

Команда Юрия Вирта занимает первое место в турнирной таблице чемпионата с 59 очками, и ниже третьей позиции точно не опустится.

За выход в УПЛ также поборются Черноморец, Металлист 1925 и Агробизнес.

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