Команда Юрия Вирта обеспечила себе повышение в классе.
НК Верес
26 мая 2021, 20:10
По итогам 28 тура Первой лиги определился первый клуб, который следующий сезон проведет в УПЛ.
Благодаря победе ВПК-Агро над Агробизнесом (1:2), ровненский Верес гарантировал себе путевку в Премьер-лигу.
Команда Юрия Вирта занимает первое место в турнирной таблице чемпионата с 59 очками, и ниже третьей позиции точно не опустится.
За выход в УПЛ также поборются Черноморец, Металлист 1925 и Агробизнес.
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